Şemdinli'de bin 500 karanfil ve gül dağıtıldı Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bin 500 karanfil ve gül dağıttı.

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bin 500 karanfil ve gül dağıttı.



Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevlileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla aile destek merkezi, hastane ve okulları ziyaret ederek personellere, hastalara ve kursiyerlere gül ve karanfil dağıttı. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bugün hastanedeki çalışanları ve hastaları, okullardaki öğretmenleri ve aile destek merkezindeki kursiyerleri ziyaret ederek günlerini kutladık. Onlara gül ve karanfil hediye ettik" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA