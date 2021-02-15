Şemdinli'de 160 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımı

Adil Paylaşım Derneğince, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 160 öğrenciye bot, mont, kazak, 80 aileye de kömür yardımı yapıldı.

Kocaeli'den gelen Dernek Başkanı Murat Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere dağıttı.

Kurt, yaptığı açıklamada, kurdukları dernekle Türkiye ile dünyanın çeşitli yerlerinde ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduklarını söyledi.

Kışlık malzeme yardımları kapsamında Şemdinli'ye geldiklerini belirten Kurt, "Çocuklara mont, bot, kazak gibi kışlık ürünleri, ihtiyaç sahibi ailelere de kömür dağıtıyoruz. Yönetim kurulumuzla geldik buradaki vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Buna vesile olanlara teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz