Şemdinli'de 160 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şemdinli'de 160 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımı

15.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:04
Şemdinli'de 160 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımı

Adil Paylaşım Derneğince, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 160 öğrenciye bot, mont, kazak, 80 aileye de kömür yardımı yapıldı.

Adil Paylaşım Derneğince, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 160 öğrenciye bot, mont, kazak, 80 aileye de kömür yardımı yapıldı.

Kocaeli'den gelen Dernek Başkanı Murat Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere dağıttı.

Kurt, yaptığı açıklamada, kurdukları dernekle Türkiye ile dünyanın çeşitli yerlerinde ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduklarını söyledi.

Kışlık malzeme yardımları kapsamında Şemdinli'ye geldiklerini belirten Kurt, "Çocuklara mont, bot, kazak gibi kışlık ürünleri, ihtiyaç sahibi ailelere de kömür dağıtıyoruz. Yönetim kurulumuzla geldik buradaki vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Buna vesile olanlara teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel İrem Derici Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman Osman Özköylü
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şemdinli'de 160 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 15:09:52. #1.15#
title