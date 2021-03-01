Şemdinli Belediye Başkanı Saklı Kovid-19 aşısı oldu

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Şemdinli Devlet Hastanesine giden Saklı, burada Kovid-19 aşısını oldu.

Saklı, yaptığı açıklamada, randevu alarak aşı olduğunu belirterek, herkesin randevu sisteminden faydalanmasını istedi.

Hastanede 14 gün boyunca Kovid-19 tedavisi gördüğünü anımsatan Saklı, şöyle konuştu:

"Herkes sağlık görevlilerimize güvensin. En riskli ve en yoğun dönemlerinde de gecelerini gündüzlerine katıp her türlü riski göze alarak çalıştılar. Umarım kısa zaman içinde bu hastalık hem ülkemizden hem de dünyadan bertaraf olur. İnsanlarımız sağlık, sıhhat içinde hayatlarına kaldıkları yerden devam eder. Aşı konusundaki titizliklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz