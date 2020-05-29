Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
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Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde sembol oyununu kazanan Nisa, ödülünü yıldızının pek de barışmadığı Evrim'le paylaştı. Nisa, yaptığı açıklamada ise "Burada iki kadın kaldık ve kadınların burada güçlü olması gerekiyor" dedi.

29.05.2020 07:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 08:10

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Survivor 2020'nin geçtiğimiz bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı bireysel sembol oyununu kazanmak içim mücadele etti. Sembolün kazananları ise Gönüllüler takımından Nisa ve Yasin oldu.

"ARAMIZDA NE OLURSA OLSUN KADIN AÇ KALMAMALI"

Sembolü kazanan Nisa ve Yasin birer arkadaşını daha seçerek lahmacun yedi. Yasin adadaki yakın arkadaşı olan Ardahan'ı seçerken Nisa bir an olsun ayrılmadığı Cemal Can yerine Evrim'i seçti. Oyun dışında pek de yıldızının barışmadığı Evrim'i seçmesiyle ilgili konuşan Nisa, "Survivor'da bizim takımda sadece 2 kadın var. Aramızda ne olursa olsun hiç bir zaman kadın aç kalmamalı. O yüzden Evrim'i seçtim" dedi.

Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı

Evrim de Nisa ile daha önce bu durumla ilgili bir konuşma yaptıklarını ve bu konularda bir yardımlaşma yapacaklarını belirtti ve bu jestinden dolayı Nisa'ya teşekkür etti.

Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
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