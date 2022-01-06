Selvi Boylum Al Yazmalım Samet kimdir?
1977 yılında yapılan ve hala büyük beğeni toplayan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam'ın efsane yapımları arasında yerini koruyor. Filmde, Türkan Şoray'ın oğlu Samet'e hayat veren çocuk oyuncu hakkında Selvi Boylum Al Yazmalım Samet kimdir? Selvi Boylum Al Yazmalım Samet kız mı? sorularının yanıtı merak edildi. Elif İnci kimdir, kaç yaşında? Elif İnci'nin rol aldığı dizi ve filmler...
Selvi Boylum Al Yazmalım Samet kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.Başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde hayat verdiği 'Samet' karakteriyle akıllara kazınan çocuk oyuncu aslında kız mı? Selvi Boylum Al Yazmalım Samet gerçek adı nedir?
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Ali Özgentürk'ün üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i, özellikle Deli Yürek dizisiyle tanınan oyuncu Elif İnci'dir.
Elif İnci, 20 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1994 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Zıkkımın Kökü filmindeki Raziye rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
Annesi Perihan Doygun, babası Bilal İnci, ağabeyi ise Murat İnci'dir. Tümay Özokur Film Reklam kast ajansındadır. Ayrıca Elif İnci, Kemal İnci'nin yeğenidir.
1977 yılında çekilen "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde, bir erkek çocuğu olan "Samet" karakterini oynamıştır.
- Kara Para Aşk (TV Dizisi) 2014-2015 Melike Demir
- Sakarya Fırat (TV Dizisi) 2010 Leyla Tahtakılıç
- Dudaktan Kalbe 2007-8 İnci
- Kardelen (TV dizisi) 2008 Hande
- Yeşeren Düşler 2006 Fatma
- Mavi Kuş (TV filmi) 2006
- Vizontele Tuuba 2003 Fazilet
- Sırlar Dünyası 2002
- Her Şey Aşk İçin (TV dizisi) 2002
- Deli Yürek 1998-2002 Gülçin
- Kır Çiçekleri (TV filmi) 1997
- Gelincik Tarlası 1993
- Zıkkımın Kökü 1992 Raziye
- Selvi Boylum, Al Yazmalım 1977 Samet (Asya'nın oğlu)
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