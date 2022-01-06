Selvi Boylum Al Yazmalım Samet kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.Başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde hayat verdiği 'Samet' karakteriyle akıllara kazınan çocuk oyuncu aslında kız mı? Selvi Boylum Al Yazmalım Samet gerçek adı nedir?

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM SAMET KİMDİR?

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Ali Özgentürk'ün üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i, özellikle Deli Yürek dizisiyle tanınan oyuncu Elif İnci'dir.

ELİF İNCİ KİMDİR?

Elif İnci, 20 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1994 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Zıkkımın Kökü filmindeki Raziye rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Annesi Perihan Doygun, babası Bilal İnci, ağabeyi ise Murat İnci'dir. Tümay Özokur Film Reklam kast ajansındadır. Ayrıca Elif İnci, Kemal İnci'nin yeğenidir.

1977 yılında çekilen "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde, bir erkek çocuğu olan "Samet" karakterini oynamıştır.

OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Kara Para Aşk (TV Dizisi) 2014-2015 Melike Demir

Sakarya Fırat (TV Dizisi) 2010 Leyla Tahtakılıç

Dudaktan Kalbe 2007-8 İnci

Kardelen (TV dizisi) 2008 Hande

Yeşeren Düşler 2006 Fatma

Mavi Kuş (TV filmi) 2006

Vizontele Tuuba 2003 Fazilet

Sırlar Dünyası 2002

Her Şey Aşk İçin (TV dizisi) 2002

Deli Yürek 1998-2002 Gülçin

Kır Çiçekleri (TV filmi) 1997

Gelincik Tarlası 1993

Zıkkımın Kökü 1992 Raziye

Selvi Boylum, Al Yazmalım 1977 Samet (Asya'nın oğlu)

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