Selma Gürbüz kimdir? Selma Gürbüz kaç yaşındaydı, nereli? Selma Gürbüz eserleri nelerdir?

SELMA GÜRBÜZ KİMDİR?

Selma Gürbüz (1960, İstanbul - 22 Nisan 2021, İstanbul), Türk ressam ve heykeltıraştır.

Çağdaş resim alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerindendir. Londra'da British Museum, Paris'te Galerie Maeght Koleksiyonu, İstanbul'da Santral İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Modern ve Proje 4L, Ankara'da Resim Heykel Müzesi koleksiyonlarında eserleri bulunmaktadır.

Resim dışında heykel, dokuma, gravür gibi çeşitli biçimlerde de eserler vermiş, ayrıca Ömer Kavur'un Akrebin Yolculuğu (1997) ve Karşılaşma (2002) filmlerinin sanat yönetmenliğini de üstlenmiştir.

HAYATI

1960 yılında İstanbul'da doğdu.

1978'de İngiltere'de Exeter College'da resim, fotoğraf ve tiyatro dallarında sanat öğrenimine başladı. Exeter College of Art Design'da 1980-1982 yıllarında resim ve heykel öğrenimi gördü. 1984 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. İlk kişisel sergisini 1986 yılında İstanbul'da açtı.

Çalışmalarını İstanbul'daki atölyesinde sürdürmektedir. Sanatçıyı ve eserlerini daha iyi anlamak için Ferit Edgü tarafından yazılan 'Selma Gürbüz İçin Üç Yazı" adlı bir rehber kitap 2013 yılında yayımlanmıştır.

Resimlerinde çoğunlukla doğayı, hayvanları ve yaratıkları kullanan sanatçı "Okuduğum mitlerin, masalların, hayalgücümün ve yaşadıklarımın etkisiyle doğaya farklı gözlerle bakma ihtiyacı hissediyorum. Bu hayvanlar ve mahluklar da bilinçaltımda hep vardı. Son zamanlarda daha çok ortaya çıktılar belki de. Bunlar biraz daha hayalet figürleri gibi. Doğanın içinde hayaletler gibi bu yaratıklar. Onları doğadaki canlılardan ayrı tutmuyorum. Doğanın bir parçası gibiler" yorumunu yapmıştır.

Selma Gürbüz, Artprice'ın hazırladığı 2016 yılında dünyada en çok satılan ilk 500 çağdaş sanatçı listesinde 425. sırada yer almıştır. Sanatçı 22 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'da 61 yaşında COVID-19 nedeniyle vefat etti.

KİŞİSEL SERGİLERİ

• 2020 "Dünya Diye Bir Yer", İstanbul Modern, İstanbul, Türkiye

• 2017 "Karnavalesk" Rampa, İstanbul, Türkiye

• 2014 "Saydam Hayaller", Rampa, İstanbul, Türkiye.

• 2013 "Uzun Gece. Uzak Yolculuklar.", Rampa, İstanbul, Türkiye.

• 2011 "Kişisel Sergi" - Contemporary İstanbul, Rose İssa Projects, İstanbul, Türkiye.

• 2011 "Mind's Eye-Akıl Gözü", Lawrieshabibi Galeri, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.

• 2011 "Shadows of My Self", Rose Issa Projects ve Leighton House Museum, Londra, İngiltere.

• 2011 "Kırmızı&Siyah"-"Red&Black", ALANistanbul, İstanbul, Türkiye.

• 2010 "Arketip", Antrepo no:3, İstanbul, Türkiye.

• 2009 "Gece Minyatürü", Contemporary İstanbul, Casa Del Arte, İstanbul, Türkiye.

• 2009 "Davetsiz", kürator; Levent Çalıkoğlu, Akbank Kültür Merkezi, İstanbul, Türkiye.

• 2008 "Güneşli Gölgeli III", Galeri Apel, İstanbul, Türkiye.

• 2008 "Kişisel Sergi", Galerie Maeght, Paris, Fransa.

• 2007 "Kamiyama Workshop", KAİR(Kamiyama Artist in Residence), Temple Kamiyama, Kamiyama, Japonya.

• 2007 "Safa", MAC Art Gallery, İstanbul, Türkiye.*

• 2007 "Sunny Shadows I", Makii Masaru Fine Arts, Tokyo, Japonya.

• 2007 "Güneşli Gölgeli II", Galeri Apel, Contemporary İstanbul, İstanbul, Türkiye.

• 2006 "Go East-Three Contemporary Artists", Selma Gürbüz (Türkiye), Marco Del Re (İtalya), Aki Kuroda (Japonya), Galerie Maeght, Pekin TSI1 Çağdaş Sanat Merkezi, Pekin, Çin.

• 2006 "Feline II", Galeri Apel, İstanbul, Türkiye.

• 2006 "Feline I", Galerie Maeght, Paris, Fransa.

• 2006 "Artist Residence Solo Show", Tokyo, Japonya.

• 2005 "Hayale Dalış", Galeri Nev, Ankara, Türkiye.

• 2004 "Cin ile Peri", Galeri Apel, İstanbul, Türkiye.

• 2000 "Yünname", Galeri Apel, İstanbul, Türkiye.

• 1999 "Tüylü Masallar", Fransız Kültür Merkezi, İstanbul, Türkiye.

• 1999 "Karaname", Galeri Apel, İstanbul, Türkiye.

• 1998 "Zodiak'la Hayale Dalış", TEM Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye.

• 1997 "Mundus Elementaris", gezici sergi: Alliances Françaises de Buenos Aires, Mendoza, Cordoba, Bahia Blanca, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata; Güney Amerika.

• 1996 "Kişisel Sergi", Gallery BB, Houston, Texas, Amerika Birleşik Devletleri.

• 1996 "Resim-Desen Sergisi", Derimod Sanat Merkezi, İstanbul, Türkiye.

• 1996 "Kişisel Sergi", Houston Konsolosu Bülent Akın nezaretinde, Jean-Louis Breux, Contemporray Art, Corwell, Houston, Amerika Birleşik Devletleri.

• 1996 "Magie Grise", Galerie Stepanska, Fransız Enstitüsü, Prag, Çek Cumhuriyeti.*

• 1995 "Londres Revisité",Gezici Sergi: Espace Mira Phalaina, Baillargues, Montreuil, Fransa; Fransız Kültür Merkezi, Londra, İngiltere.

• 1995 "Otomatik Oyunlar", Kwangju Bienali, Kore.

• 1994 "La Mille et Troisième Nuit", Galerie Thorigny, Paris, Fransa.

• 1994 "Binüçgece", TEM Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye.

• 1993 "On Bentli Bir Şiir", TEM Sanat Galerisi, Alay Köskü, İstanbul, Türkiye.

• 1993 "Les Trapézistes de l'Infini", Aldebaran-Espace Vigneron, Baillargues, Montpellier, Fransa.

• 1992 "Jeux de Mains", Galerie Thorigny, Paris, Fransa.

• 1992 "Meleklerin Cinsiyeti", TEM Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye.

• 1991 "Kişisel Sergi", Espace Merle-Portalès, St Germain en Laye, Paris, Fransa.

• 1991 "Meleklerin Düşü", Galeri Nev, Ankara, Türkiye.

• 1991 "Le Café de ma Favorite II", Bibliothèque Municipale, Yerres, Fransa.

• 1990 "Le Café de ma Favorite", Galerie Lacourière-Frélaut, Paris, Fransa.

• 1990 "Kişisel Sergi", Mask Sanat Galerisi, İzmir, Türkiye.

• 1989 "Resim Heykel Sergisi", Galeri BM, İstanbul, Türkiye.

• 1988 "Gölge Hüsnühatları", Galeri BM, İstanbul, Türkiye.

• 1988 "Kişisel Sergi", Urart Sanat Galerisi, Ankara, Türkiye.

• 1986 "Kişisel Sergi", Urart Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye.