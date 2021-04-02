Selin Yağcıoğlu kimdir? Selin Yağcıoğlu hayatı ve biyografisi!
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Selin Yağcıoğlu kimdir? Selin Yağcıoğlu hayatı ve biyografisi!

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Selin Yağcıoğlu kimdir? Selin Yağcıoğlu hayatı ve biyografisi!

Selin Yağcıoğlu, 2 yıl boyunca spor spikerliği yapmış ve en çok bu dönemde tanınmıştır. 1,5 yıl FB TV'de, 6 ay boyunca A Spor'da çalışmıştır. Selin Yağcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Selin Yağcıoğlu nereli, mesleği nedir? Selin Yağcıoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

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Selin Yağcıoğlu, 2 yıl boyunca spor spikerliği yapmış ve en çok bu dönemde tanınmıştır. 1,5 yıl FB TV'de, 6 ay boyunca A Spor'da çalışmıştır. Selin Yağcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Selin Yağcıoğlu nereli, mesleği nedir? Selin Yağcıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

15 Kasım 1990 tarihinde doğmuştur. İstanbul doğumlu olan Yağcıoğlu, 29 yaşındadır.

169 cm boyunda ve 50 kilodur.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümü mezunudur. 2 yıllık spor spikerliği deneyiminin ardından 2017'den bu yana insan kaynakları alanında çalışmaktadır.

Selin Yağcıoğlu, 2 yıl boyunca spor spikerliği yapmış ve en çok bu dönemde tanınmıştır. 1,5 yıl FB TV'de, 6 ay boyunca A Spor'da çalışmıştır. Spor spikerliği döneminde bazı iddialarla gündeme gelmiştir. Bunlardan birisi de Galatasaraylı olduğu için FB TV'den kovulduğu iddiasıdır. Aslına baktığımız zaman FB TV, bu durumu biliyordu. Fakat her iki tarafta bu olaya profesyonel bir biçimde yaklaşmıştır. FB TV'den ayrılmasının, Galatasaraylı olması ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Selin Yağcıoğlu'nun eşi Gökhan Balarısı'dır. Çiftin, 2019 yılında Su isminde bir kızı dünyaya gelmiştir.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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