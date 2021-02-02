Selin vurduğu İzmir'den ürküten görüntüler

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, caddeler göle döndü. Trafikteki çok sayıda araç ise sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı verirken, öngörülen yağış gece saatlerinde etkili oldu.

VATANDAŞLARIN DIŞARIYA ÇIKMAMASI İSTENDİ

Etkili yağışlar nedeniyle kentin birçok bölümünde su baskınları yaşandı. Yetkililer peş peşe açıklamalar yaparken, gerekmedikçe vatandaşların dışarı çıkmamasını istedi.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Bölgeye giden CNN ekibinin çektiği görüntüler ise kentteki vahim durumu gözler önüne serdi. Yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Balçova'da sel nedeniyle araçların sular altına gömüldüğü görüldü.

KALDIRIM TAŞLARI YERİNDEN ÇIKTI

Yol kenarındaki kaldırım taşlarının etkili olan su baskını ve selden sonra yerinden çıktığı da görüntüler arasında yer aldı.

EKİPLER ZOR ANLAR YAŞADI

Öte yandan bölgeye giden belediye çalışanları da zor anlar yaşadı. Biriken su nedeniyle bastığı yeri göremeyen bir çalışan ayağı kaydıktan sonra yere düştü. Düşen belediye çalışanına ekip arkadaşı ve bölgedeki çalışmalara destek veren bir vatandaş yardımcı oldu. Belediye ekiplerinin bölgedeki yoğun çalışması devam ediyor.