Selin vurduğu ilçeyi komandolar temizliyor
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Selin vurduğu ilçeyi komandolar temizliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Selin vurduğu ilçeyi komandolar temizliyor Sokak sokak gezip, metrelerce yükseklikteki çamur ve enkaz yığınlarını kaldırıyorlar Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama çalışmaları sürerken, bölgeye sevk edilen komandolar ise dükkanlara dolan çamur yığınlarını...

Selin vurduğu ilçeyi komandolar temizliyor

Sokak sokak gezip, metrelerce yükseklikteki çamur ve enkaz yığınlarını kaldırıyorlar

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama çalışmaları sürerken, bölgeye sevk edilen komandolar ise dükkanlara dolan çamur yığınlarını kaldırarak, temizlik çalışması yapıyor.

Kastamonu'da Çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış, Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele sebep oldu. Selin etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda araç ise sele kapıldı. 36 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesi büyük yıkıma uğradı. Sel bölgelerinde arama ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçlerinin canla başla mücadelesi sürüyor.

Enkazı komandolar temizliyor

Bölgeye çeşitli illerden sevk edilen komandolar ise ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler halinde ayrılan komandolar, sokak sokak gezerek, dükkanlara dolan metrelerce yüksekteki çamur ve enkaz yığınlarını kaldırıyor.

Selin vurduğu ilçeyi komandolar temizliyor
Selin vurduğu ilçeyi komandolar temizliyor
Selin vurduğu ilçeyi komandolar temizliyor
Selin vurduğu ilçeyi komandolar temizliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Refik Fidan

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