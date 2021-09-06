SELİN VURDUĞU ESENYAMAÇ MAHALLESİ'NDE İLK DERS ZİLİ ÇALDI
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SELİN VURDUĞU ESENYAMAÇ MAHALLESİ'NDE İLK DERS ZİLİ ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Başkale ilçesinde, aşırı yağışların sele neden olduğu Esenyamaç Mahallesi'nde 436 öğrencisi, ders başı yaptı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, aşırı yağışların sele neden olduğu Esenyamaç Mahallesi'nde 436 öğrencisi, ders başı yaptı. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Van'da da 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, kentte 309 bin 534 öğrenci ders başı yaptı. Başkale ilçesinde ise yeni eğitim öğretim yılının açılış töreni, 31 Temmuz'da selin vurduğu İran sınırındaki 436 öğrencisi bulunan ve 16 öğretmenin görev yaptığı 8 derslikli Esenyamaç Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulda gerçekleştirildi. Programa Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, okul idarecileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Solak, 31 Temmuz'da afetin yaşandığı Esenyamaç Mahallesi'nde öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, Selden dolayı 60'a yakın ev hasar gördü. Bazı ailelerimiz çadırlarda yaşıyor. Eğitim-öğretim yılının açılışını bu köyde yapmak istedik. Hayatın normale döndüğünü görelim, hissedelim dedik. Çoğu öğrencilerimiz okula gelmiş. Esenyamaç Mahallemizde ilk etapta konteyner kent kurulacak, daha sonra kalıcı konutlar yapılacak. Uzun bir süreç var önümüzde. Hep beraber olacağız. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Yeni eğitim yılı hayırlı olsun diye konuştu.

Daha sonra sınıfları tek tek gezen Kaymakam Solak, öğrencilerle yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili sohbet edip, bu süreçte uyulması gereken kuralları hatırlattı. Solak, öğrencilere kırtasiye malzemelerini hediye etti. Esenyamaç Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Cesur Korkmaz ise 1,5 yıldır ayrı kaldıkları okuluna kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

SELİN VURDUĞU ESENYAMAÇ MAHALLESİ'NDE İLK DERS ZİLİ ÇALDI
SELİN VURDUĞU ESENYAMAÇ MAHALLESİ'NDE İLK DERS ZİLİ ÇALDI
SELİN VURDUĞU ESENYAMAÇ MAHALLESİ'NDE İLK DERS ZİLİ ÇALDI
SELİN VURDUĞU ESENYAMAÇ MAHALLESİ'NDE İLK DERS ZİLİ ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SELİN VURDUĞU ESENYAMAÇ MAHALLESİ'NDE İLK DERS ZİLİ ÇALDI - Haberler
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