Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in aşk yaşadığı iddiası

Programcı ve oyuncu İbrahim Selim'in, İbrahim Selim ile Bu Gece programında konuk ettiği oyuncu Selin Şekerci'yle aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aşk iddialarına yanıt veren Selin Şekerci, "Evet, haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda" şeklinde konuştu.

Oyuncu Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı iddia edilmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şekerci ile Selim, aşklarını yakın çevreleri ile paylaştıkları söyleniyordu.

ŞEKERCİ, PROGRAMINA KATILMIŞTI

Selin Şekerci, nisan ayında İbrahim Selim'in talk show programına katılmış, ikili programda yaşadıkları keyifli anları sosyal medyada da paylaşmıştı. Selim, oyuncu için "Hanımefendi güzel olduğu kadar filtresiz ve bir o kadar da komikmiş" yorumunu yapmıştı.

İDDİALARI DOĞRULADI

Oyuncu Selin Şekerci, geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde çok konuşulan "Bir aydır İbrahim Selim ile aşk yaşıyor" haberleri hakkında açıklama yaptı. İddiaları doğrulayan Şekerci, "Evet, haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda" şeklinde konuştu.