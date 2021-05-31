Selin Özbey kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selin Özbey'in hayatı ve biyografisi
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Selin Özbey kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selin Özbey'in hayatı ve biyografisi

Selin Özbey kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selin Özbey'in hayatı ve biyografisi
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Selin Özbey geliyor. Peki, Selin Özbey kimdir, kaç yaşında, nereli? Selçuk Özbey kimdir? Selin Özbey'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Selin Özbey'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Selin Özbey kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği nedir? Selin Özbey ile ilgili bilgilere yazımızdan erişebilirsiniz.

SELİN ÖZBEY KİMDİR?

Selin Özbey, İnstagram'da 547 bin takipçisi olan sosyal medya fenomenidir. Selin Özbey, İnstagram hesabında birçok model ve tasarım paylaşımı yapmaktadır. Alanında en iyilerden birisi olan Selin Özbey'in resmi web sitesine www.selinozbey.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu site üzerinden ürün siparişi verebilirsiniz. En büyük kaygısının ayakkabı modelleri ve tasarım tercihlerinin tüketici kitlesiyle uyuşup uyuşmayacağı olduğunu açıkladı. Selin Özbey'in instagram hesabına "@selinozbeey" adresinden ulaşabilirsiniz.

Selin Özbey kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selin Özbey'in hayatı ve biyografisi

Son olarak Selin Özbey'in, İnstagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Merhaba herkese, ailece zor günler geçiriyoruz. Selçuk Bey ile olan 21 yıllık ilişkimizi saygı çerçevesi içerisinde sonlandırdık. Artık yalnızca çocuklarımla birlikte yoluma devam edeceğim. Severek yaptığım işimi aynı heyecanla yapacağım. İnsragramda kullandığım kişisel ve ticari hesaplarıma bundan sonra Selin Ada olarak devam edeceğim. Herkese teşekkür ederim."

Selin Özbey kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selin Özbey'in hayatı ve biyografisi

SELÇUK ÖZBEY KİMDİR?

Selin Özbey'in eski eşi Selçuk Özbey hakkında bilgi bulunmuyor.

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Selin Özbey kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selin Özbey'in hayatı ve biyografisi - Haberler
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