Selin Genç'in kuzeniyle benzerliği dikkat çekti
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Selin Genç'in kuzeniyle benzerliği dikkat çekti

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Selin Genç'in kuzeniyle benzerliği dikkat çekti

Selin Genç, kuzeniyle paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu. 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde yer alan oyuncunun, kuzeniyle benzerliği sosyal medyayı salladı. İşte detaylar

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, kuzeni Gizem Öztürk'le paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. Oyuncunun, kuzeniyle benzerliği kısa sürede sosyal medyanın gündemi oldu. Genç'e birçok takipçisi, "İkiz gibisiniz", "Aşırı benziyorsunuz" ve "Bu karedeki Selin hangisi?" gibi yorumlarını yaptı. Genç, nişanlanan kuzeni için, "Çok mutlu ol benim güzelim, can kuzişim" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin

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