Selin Ciğerci, "Senin çocuğun olmaz" diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
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Selin Ciğerci, "Senin çocuğun olmaz" diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi

Uçankuş TV'de program sunan Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya, laf dalaşına girdi. "Senin çocuğun olmaz" sözünü duyan Ciğerci, "Sana ne" diyerek sert çıkıştı.

17.09.2020 08:46 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:13

Bir süredir İzzet Çapa ile Uçankuş TV'de Canlı Masa isimli program sunan Deniz Akkaya, dün akşam yayınlanan bölümde Selin Ciğerci ile birbirine girdi. Telefonda laf dalaşına giren ikiliden Akkaya "İki elim yakanda olacak" diye resti çekti.

"BODRUM'DAKİ EVİNDE TAŞIYICI ANNE VAR"

İş kadını ve fenomen Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Dün akşam programda bu konuyu ele alan Deniz Akkaya ise çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi.

"İKİ ELİM YAKANDADIR"

Bu iddiaların üzerine telefonla canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi. Evindeki kadının taşıyıcı anne olmadığını eltisi olduğunu söyleyen Ciğerci, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi. Canlı yayında tartıştığı Ciğerci'nin kendisini çocuğuyla ilgili vurduğunu söyleyen Akkaya, "Bel altı vurarak beni karşına aldın iki elim yakandadır. Avukatlarım devreye giriyor" dedi.

"DAHA ÇOCUĞUM OLMADAN KONUŞUYORSUNUZ AYIP"

Şu an taşıyıcı anne gibi birinin olmadığını söyleyen Ciğerci, "Ben sadece isteklerimi söyledi. Ha evlatlık alırım ha o yöntemle olur. Ben sadece taşıyıcı anne istiyorum dedim. Türkiye'de bunun yasak olup olmadığını biliyor muydum sanki? Siz bana bunu söyleyeceğinize kadar koronayı bilip maske çıkardınız. Bu kadar beni çocuğumla para kazanmama taktıysanız... Daha çocuğum olmadan böyle konuşuyorsun ayıp ya" dedi.

"SANANE"

Bunun üzerine araya giren Akkaya ise "Selincim olamaz, kanunlar izin vermiyor" deyince küplere binen Ciğerci "Sana ne" diyerek öfke kustu.

Selin Ciğerci, 'Senin çocuğun olmaz' diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Haber Yorumları (11)
FGFG: sana ne ya! Türkiye''de yasaksa yurt dışında yapar evlat edinir gelir. gerçekten sana ne! evlat sahibi olmak isteyen bi kadın neden kötü bişey yapmış gibi suçluyorsunuz anne olmayı istemek suç mu, bide avukatı varmış zart zurt. . .
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ADSIZ: İKİNİZİNDE AMINA PATLICAN SOKAYIM RAHATLARDINIZ BELKİ KUDURMUŞ PİSLİK CAHİL ŞEYTAN TİPLİLER SİZİ
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ANIL: millet aç evine ekmek götüremiyor sizler ne haberler yapıyorsunuz
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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