Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim

Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra ile anılan Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hakkında çıkan iddiaları sosyal medya sayfasından açıklama yaparak yalanladı. Selin Ciğerci'nin arabasında konuşma yapan Melisa Emirbayer "Seren Serengil tarafından oyuna getirildim" dedi. Serengil ise Melisa ile olan ses kayıtlarını ve mesajları paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre; Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı. Bunu öğrenen Selin Ciğerci ise Emirbayer'i bulup boğazına bıçak dayadı. İddiaların gerçek dışı olduğunu öne süren Ciğerci, 'Şoktayım, psikolojim bozuldu" diyerek Emirbayer ile birlikte video çekti. Melisa Emirbayer, videoda kandırıldığını ifade etti

KANDIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Reyting almak için ortaya böyle bir iddia atıldığını doğrulayan Melisa Emirbayer, kandırıldığını söyledi. Selin Ciğerci, Emirbayer'in konuştuğu anları anbean kameraya kaydetti.

SEREN SERENGİL YAZIŞMALARI PAYLAŞTI

Öte yandan tüm bunlar yaşanırken Seren Serengil ise sabah Emirbayer'in kendisine "savcılığa gideceği" yönünde bir mesaj attığını ancak sonrasında kendisini engellediğini dile getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Serengil, Emirbayer'in Ciğerci'nin yanında olduğunu belirterek onun için endişelendiğini söyledi.

SERENGİL, ÇEKİLEN VİDEONUN İNANDIRICI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Selin Ciğerci'nin arabada Emirbayer ile çektiği videonun ise inandırıcı olmadığını belirten Serengil, durumu polise bildirdiğini kaydetti.

Seren Serengil'in mesajları paylaşmasının ardından taraflardan bir açıklama gelmedi.

MELİSA EMİRBAYER, SEREN SERENGİL'İ DOĞRULAMIŞTI

Öte yandan Melisa Emirbayer, magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Instagram hesabından; "Seren Serengil'in dediği her şey doğrudur. Maruz kaldığım tehditler vb. her şey doğrudur. Aslı olmayan üstüme atılan iftiralar için savcılığa başvuruda bulunuldu. Buradan yanımda olan herkese teşekkür ediyorum." demişti.

ÇIRA, BEĞENİLERİ VE TAKİBİ GERİ ÇEKTİ

Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer'in sosyal medyada bazı fotoğraflarını beğenmesi iddiaları güçlendirirken söylentilerin ardından ünlü sunucuyu takipten çıkması ve beğenilerini çekmesi dikkatlerden kaçmadı.