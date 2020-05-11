Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci nereli, kaç yaşında? Selin Ciğerci babası, eşi
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Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci nereli, kaç yaşında? Selin Ciğerci babası, eşi

Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci nereli, kaç yaşında? Selin Ciğerci babası, eşi
11.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:09

Tuzlasporlu oyuncu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci kimdir merak ediliyor. Asuman Krause'nin yarışma programına katılarak bir dönem adından söz ettiren Selin Ciğerci 2019 yılının sonuna doğru bir süredir birlikte olduğu Gökhan Çıra ile evlendi. Selin Ciğerci kim? Selin Ciğerci nereli, kaç yaşında?

Selin Ciğerci'nin babası, bir tekstil firmasının sahibidir. Selin Ciğerci eşi kim sorusu en çok aratılan sorular arasında yer alıyor. 2020'de kendi kozmetik markası tüm dünyada satışa çıkan ünlü isim ayrıca çektiği videolar ile de gündemden düşmüyor. Selin Ciğerci eşi, hayatı, babası ve daha fazlası haberimizde...

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni de olan Ciğerci, 1984 yılında dünyaya geldi. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur.

Zeytinburnu'nda büyüyen şarkıcı Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause'nin sunduğu yarışma programı Wipeout'a katıldı. Birçok ünlü isim ile yakın arkadaş olan Ciğerci, 2018 Haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkardı, şarkıya Ebru Polat da eşlik etti. 2019 yaz aylarında ''Hikaye'' isimli şarkısına klip çekmişti. Ciğerci, ''Selinbeauty'' adında kendi kozmetik markasını yarattı. Futbolcu Gökhan Çıra ile 2019 Ekim ayında nikah masasına oturdu.

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