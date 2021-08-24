Selin Ciğerci hapse attırdığı Deniz Akkaya'ya ateş püskürdü!
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Selin Ciğerci hapse attırdığı Deniz Akkaya'ya ateş püskürdü!

Selin Ciğerci hapse attırdığı Deniz Akkaya'ya ateş püskürdü!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci arasında yaşanan polemik mahkemeye taşınmış, Ciğerci Akkaya hakkında tedbir kararı aldırmıştı. Ancak karara uymayan Deniz Akkaya hakkında bu kez zorlana hapsi kararı çıktı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pazartesi günü cezaevine konulan Akkaya perşembe sabahı serbest kalacak. Selin Ciğerci aynı günün Akşamı Yıldız Tilbe konserinde görüntülendi çıkışta soruları yanıtlayan Ciğerci Deniz Akkaya'ya ateş püskürdü ve "Elinde benimle ilgili belgeler olduğunu söylüyor. O belgeleri merakla bekliyorum, onları da savcılığa vereceğim. Pişman değilim benim de bir annem var" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük hapis cezasını yatmak için teslim oldu
Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük hapis cezasını yatmak için teslim oldu
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Selin Ciğerci hapse attırdığı Deniz Akkaya'ya ateş püskürdü! - Haberler Magazin
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