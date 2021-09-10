Selin Ciğerci, Gökhan Çıra bugün boşanıyor! İşte mal paylaşımının detayları...

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. İkili, bugün Beykoz Adliyesi'nde görülecek dava sonrası boşanacak. Çiftin, çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığı ifade edildi.

İddialar arasında çiftin, boşanmasına Çıra'nın ihanetinin neden olduğu yer alıyor. Ciğerci ise "Gökhan ile yollarımızı ayırıyoruz. Anlaşmalı şekilde boşanacağız" açıklamasını yaptı.

İkili, Bodrum'daki iki evini bölüşecek ve kozmetik şirketindeki ortaklıklarını devam ettirecek. Gökhan Çıra'nın 120 milyon TL alacağı iddiasının ise doğru olmadığı öğrenildi. Şirket üzerine kayıtlı milyonluk lüks araçların ikisinin ortak malı olarak kalmasına karar verdikleri öne sürüldü.

ARAÇLAR 11 MİLYON DEĞERİNDE

Lamborghini Huracan: 3 milyon TL

Mercedes G63: 2 milyon TL

Cadillac Escalade: 1.7 milyon TL

Rolls-Royce: 4.5 milyon TL

'TANIŞTIĞIMIZDA 18 YAŞINDAYDI...'

Selin Ciğerci, Hürriyet'e verdiği röportajta Gökhan Çıra ile tanışma hikayesini anlatmıştı:

"Gökhan bir dönem Galatasaray'da oynamıştı. Ama çok eski bu anlattığım olay. Ben daha ameliyatlı değildim. Gökhan bana bilmeden mesaj attı. Fakat benimle görüşmedi. Sürekli mesajlaşıyorduk. Benim hayatıma az önce bahsettiğim futbolcu girdi. O ilişkim bittikten sonra Gökhan'la bir yerde karşılaştık. Ben ameliyat olmuş, pembe kimliği filan almıştım o zaman. Gökhan'ı görünce "Ne kadar yakışıklısın, çok değişmişsin" dedim. Fotoğraflarında küçük duruyordu. O zaman 18 yaşındaydı, şimdi 22 yaşında. Karşılaştıktan sonra mesaj attım. Ama benim mesaj attığıma inanmamış. Ben ilk başta istemedim. "Ne kadar olgun olabilir ki, ne paylaşabilirim onunla" diye düşünüyordum. Gökhan o zaman Beylerbeyi Spor'da oynuyordu.

Gökhan'a 6-7 ay boyunca hiç yüz vermedim. Kendimi engelledim. Yaşı da benden küçük sonuçta. Onu tanımaya başladıktan sonra düşüncelerim değişti. Ailemden sonra bana en çok ilgi gösteren insan Gökhan'dır. Geçtiğimiz yaz havuzdan kaptığım bir enfeksiyon nedeniyle neredeyse ölüyordum. Yoğun bakımda yattım. Gökhan kaldı yanımda. Annemler geldi gitti ama Gökhan hep kalmak istedi benimle."

Kaynak: Hürriyet