Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

Fenomen Selin Ciğerci, rahatsızlığından dolayı çocuk sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e "Kimin ne dediğini düşünme prenses" diyerek destek oldu.

18.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:58

2011 yılında eski basketbolcu Burak Gacemer ile evlenen model Larissa Gacemer, takipçilerinin "Neden çocuk yapmıyorsun" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu. Doğuştan gelen bir hastalığı olduğu için çocuk sahibi olamadığını söyleyen Larissa'ya bir destek de Selin Ciğerci'den geldi.

"ÇOCUĞUM OLMUYOR,

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz? Neden çocuk yok. gibi sorular soruyorsunuz. Bende doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim" dedi.

Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen Larissa Gacemer'e destek oldu

"DOĞURMAKLA ANNE OLUNMAZ"

Videosuyla kısa sürede gündem olan Larissa Gacemer'e ünlü isimlerden destek geldi. Gacemer'e bir destek de cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiği için çocuk sahibi olamayan Selin Ciğerci'den geldi. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Ciğerci, "Seni en iyi anlayabilen asla anne olamayacak bir kadınım. Doğurmakla anne olunmaz biliyorsun. Belki ilerde beraber çocuk evlat ediniriz olmaz mı? Kimin ne dediğini düşünme prenses biz önümüze bakalım" dedi.

Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen Larissa Gacemer'e destek oldu

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK YAĞDI

Larissa Gacamer'in herkesi derinden etkileyen videosuna Aslıhan Güner, Anıl Altan, Pelin Akil, Didem Soydan, Eda Ece, Almeda Abazi, Özlem Yıldız, Zeynep Mahsur, İlayda Erkök ve Özge Ulusoy gibi birçok ünlü isimden destek yorumu geldi. Larissa Gacamer'in videosu ise yaklaşık 3 milyon kişi tarafından görüntülendi. Hazal Kaya da Gacemer'e Instagram hesabından yaptığı paylaşımla destek oldu.

Larissa Gacemer'e en güzel destek ise eşi Burak Gacemer'den geldi. Gacemer, eşinin videosunun altına "Sen bana yetersin" yorumunu yaptı. Burak Gacemer'in yorumu takipçilerinden de tam not aldı.

Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

İlgili Haberler

Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Ünlü model Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Magazin
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Magazin
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Magazin
Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Magazin
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Magazin
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana Magazin
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği 'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' sözleri gündem oldu
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu
59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz
59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz
Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı
Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı
Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor
Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu
Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu
Ünlü model Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
'Hepimiz balonuz' diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!
"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!
Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti
Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Metin Oktay Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Çocuk Antalya
Şu an buradasınız: Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 17:01:39. #1.15#
title