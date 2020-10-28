Selimiye Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi

Edirne'de, Mevlit Kandili dolayısıyla başta Selimiye olmak üzere camilerde namaz kılınıp dualar edildi.

Edirne'de, Mevlit Kandili dolayısıyla başta Selimiye olmak üzere camilerde namaz kılınıp dualar edildi.

"Mimar Sinan'ın ustalık eseri" Selimiye Camisi'ne gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dış bölümdeki cihazda ellerini dezenfekte ederek içeri girdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programını ilgiyle izleyen ve dua eden cami cemaati, yanlarında getirdikleri seccadelerde sosyal mesafe kuralına uyarak yatsı namazını kıldı.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt, program sonrası yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle tedbir alarak ilk kez bir kandili idrak ettiklerini söyledi.

Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili'nde tüm Müslümanların camilerden ve evlerinden dua ettiğini belirten Bozkurt, "Peygamberimiz Hazreti Muhammed, üstün kişiliğiyle insanlık için en güzel örnek ve rehber olmuştur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci