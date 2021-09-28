Selim Yuhay kimdir? Selim Yuhay kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

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SELİM YUHAY KİMDİR?

Selim Yuhay 23 Mayıs 1972, İstanbul doğumlu Ünlü Türk mimardır. 49 yaşındadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1994 yılı mezunu, mezun olduktan sonra dört ortakla beraber açmış oldukları mimarlık firmasından 2 sene sonra kendi firmasını kurdu. Kendi alanında farklı mimari proje çözüm yaklaşımları ve kendine özgü çizgisiyle kısa zaman da dikkat çekti. Bunlara ek olarak Kanal D kanalında ekibiyle beraber Evim Şahane programının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D, 2012 yılında yayın hayatına başlayan ve uzun süre gündüz kuşağında ilgiyle izlenen Evim Şahane programını 19 Ağustos 2015 tarihinde yayından kaldırmıştır. Selim Yuhay pek çok sosyal sorumluluk projelerine imza atmıştı. Hobi olarak başlayan resim yapma isteğini de, profesyonelliğe taşıyarak kişisel sergilerini de açmıştır. 2016 yılında TV8'de yayınlanan Güle Güle Oturun programıyla ekranlara geri dönmüştür.

SELİM YUHAY KAÇ YAŞINDADIR?

23 Mayıs 1972 doğumlu Selim Yuhay, 49 yaşındadır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

SELİM YUHAY MESLEĞİ NEDİR?

Mimarlık yapan Selim Yuhay bazı televizyon kanallarında sunucu olarak da programlar yapmıştır.

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