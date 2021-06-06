Selim Soydan kimdir? Selim Soydan kaç yaşında, nereli? Selim Soydan hangi takımlı?
Var Odası konuklarından olan Selim Soydan, yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Spor gündeminde sık sık konuşulan isimlerden biri olan Selim Soydan kimdir? Selim Soydan kaç yaşında, nereli? Selim Soydan futbolu ne zaman bıraktı?
Selim Soydan kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 25 Ağustos 1971'de Fenerbahçe Beşiktaş maçı ile jübilesini yaparak aktif futbol hayatına son veren Selim Soydan'ın hayatını ve biyografisini sizler için derledik.
SELİM SOYDAN KİMDİR?
Selim Soydan 1941 yılında doğdu. Uzun yıllar Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oynadı. Milli Takım formasıyla Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etti. Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yöneticiliğini yaptı. 5 Temmuz 1968 tarihinden beri Hülya Koçyiğit ile evli bulunmaktadır.
SELİM SOYDAN'IN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ
1941 yılında İstanbul'da doğdu.
Uzun yıllar Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oynadı.
Milli Takım formasıyla Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etti.
25 Ağustos 1971'de, 31 yaşında, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile jübilesini yaparak futbolu bıraktı
Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yöneticiliğini yaptı.
5 Temmuz 1968'de Hülya Koçyiğit ile evlenmiştir.
Gülşah Soydan(1969) adında bir kızı vardır. Aslışah Alkoçlar ve Neslişah Alkoçlar adında 2 tane torunu vardır.
Aynı zamanda kızının adını verdiği Gülşah Film Şirketi'nin sahibi ve kurucusudur.
Soydan, Telegol adlı futbol programında yorumculuk yapmıştır.Program 2013'te sona erdi.
SELİM SOYDAN'IN EŞİ HÜLYA KOÇYİĞİT KİMDİR?
Baba tarafından aslen Bulgaristan göçmeni olan Hülya Koçyiğit köşe yazarı, film yapımcısı ve eski milli futbolcu Selim Soydan ile evlidir. Bu evliliğinden Gülşah Soydan Alkoçlar isminde bir kızı vardır.