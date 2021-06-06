Selim Soydan kimdir? Selim Soydan kaç yaşında, nereli? Selim Soydan hangi takımlı?

Var Odası konuklarından olan Selim Soydan, yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Spor gündeminde sık sık konuşulan isimlerden biri olan Selim Soydan kimdir? Selim Soydan kaç yaşında, nereli? Selim Soydan futbolu ne zaman bıraktı?