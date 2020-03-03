Selim Andak şarkılarına füsunSu yorumu!

03.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:42

1995 yılında Arzu Ece ile birlikte Eurovision şarkı yarışmasında Melih Kibar şarkısıyla Türkiye'yi temsil eden, uzun yıllardır özel organizasyonlar da& ; orkestrası ile sahne alan füsunSu arşivinde yer alan bir çok eserini Youtube kanalında ve tüm dijital platformlar da yayımlamaya başladı.





1978 yılında Ersan Erdura tarafından seslendirilen, müziği Selmi Andak, sözleri Özdemir Kaplan'a ait& ; "Acılar& ; Sürekli Olamaz " adlı şarkıyı füsunSu rap müziğinin sevilen ismi Rey ile yeniden yorumladı.





Aynı zamanda; 2002 yılında Varna Uluslararası DiscoveryŞarkı Yarışmas'ında& ; füsunSu'ya "En İyi Artistlik Performans Ödülü " getiren& ; sözleri Nezih Topuzlu 'ya ait, müziği Selmi Andak şarkısı olan "Yaşamak" da füsunSu yorumu ile& ; yeniden yorumlandı. Selmi Andakimzalı iki şarkı Loras Prodüksiyon etiketiyle& ; tüm dijital platformlarda yerini aldı. Loras Stüdyolarında kaydedilen& ; "Acılar Sürekli Olamaz"& ; ve "Yaşamak " adlı& ; & ;özel şarkıların yeni düzenlemesi Ogün Sayharman imzası taşıyor.



