Selfie Çekmek İçin Hayatlarını Tehlikeye Attılar

Selfie çekmek için hayatlarını tehlikeye attılar

SAMSUN - Samsun'un Bafra İlçesinde düzenlenen Uluslar Arası Kapıkaya Festivaline gelenler çağın hastalığı selfie çekmek hayatlarını tehlikeye attılar.

Kapıkaya Dağına çıkan yüzlerce vatandaş seyir terasında selfie çekinmek için birbirleriyle yarıştılar. Kimi seyir terasında güvenli bir ortamda selfie çekerken bazı vatandaşlarda ölümü göze alarak hazırlanan seyir terasının dışında bulunan sarp kayaları zorlukla aşarak uçurumun kenarında selfie çektiler.Kayaların üstünde adeta ölümle dans eden vatandaşlar yürekleri ağza getirdi.