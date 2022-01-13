Selendi Kaymakamından Büyükşehir'e Teşekkür

SELENDİ, MANİSA (Bültenler) - Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, sağlanan destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Selendi Kaymakamlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi Belediyesi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "Selendili 111 Eren Manisa'da" projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında Selendi ortaokullarında öğrenim gören 111 öğrenci, ilçeden Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen servislerle hareket ederek, Manisa'ya taşındı. Öğrenciler, program kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa'ya kazandırılan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu ile Kurtuluş Savaşı Kahramanları Anıtı'nı da gezdi. Ardından 2017 yılında Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu hain pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı 'Kesişme: İyi Ki Varsın Eren' sinema filmini izledi.

Manisa'yı Tanıdılar

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım; projeyle birlikte öğrencilerin Manisa'yı tanırken, müze ziyaretleri ile tarihimizi öğrenme ve kültürel değerlerimizi yerinde görme fırsatını bulduğunu, "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filmiyle hayatıyla ve vatan sevgisi ile örnek olan Şehit Eren Bülbül'ü daha iyi tanıdığını belirtti. Kaymakam Yıldırım "Kesişme: İyi ki varsın Eren" sinema filmi için öğrencilere imkan sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, proje kapsamında öğrencilerin ulaşım ve ağırlanmasını sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesine, Selendi Belediyesine ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

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