Selendi esnaf kefalette Tosun güven tazeledi

Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin yapılan seçimli olağan genel kurulunda mevcut başkan Adem Tosun güven tazeledi.

Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin yapılan seçimli olağan genel kurulunda mevcut başkan Adem Tosun güven tazeledi.

İlçe Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde pandemi kuralları çerçevesinde açık hava da düzenlenen genel kurulun divan başkanlığını Salihli Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık yaptı. Kooperatife kayıtlı 423 üyeden 265 üyenin oy kullandığı genel kurulda mevcut Başkan Adem Tosun 3 yıllığına tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Genel kurul sonrası konuşan Başkan Adem Tosun, "Üyelerimiz için ne gerekiyorsa yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ile birlikte yapacağız. Her zaman yanlarında olacağız. Bana güvendikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Selendi ve çevre ilçe başkanlarının katıldığı genel kurulda; Adem Tosun başkanlığında oluşan yeni yönetimde: İzzet Acun, Ergün Şahin, Gültekin Özçelik ve Mustafa Bayşeker yer aldı.

Denetim kurulunda ise Ramazan Eryıldırım ve Muhammet Ustacı bulundu. Bölge birliği temsilciliğine ise Adem Tosun ve İzzet Acun seçildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı