Selendi'de Hizmet Birimlerine Ziyaret

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Yıldırım ve heyeti Selendi'de Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, MABEM, ÇKSM ve Gasilhane Hizmet Binasında yaptıkları incelemelerin ardından Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı makamında ziyaret ederek ilçe programını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım,Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile birlikte Selendi ilçesini ziyaret etti. İlçe temasları kapsamında ilk olarak Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk'ü ziyaret eden Büyükşehir heyeti, Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü personellerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilçede eğitim veren kurumları MABEM, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi birimlerini de ziyaret eden heyet, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren gasilhane hizmet binasında da incelemelerde bulundu.

İşbirliği İçerisinde Yapılan Çalışmalar Görüşüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, Selendi ilçe programını Belediye Başkanı Nurullah Savaş ziyareti ile sonlandırdı. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Selendi Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalar görüşülürken, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş konuklarına teşekkür etti.

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