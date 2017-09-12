Selendi'de 80 dönüm kızılçam ormanı kül oldu



MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 80 dönümlük kızılçam ormanı kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Çamyayla Mahallesi Kalburca mevkiinde saat 13.00 sıralarında çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına; 1 söndürme uçağı, 2 helikopter, 5 arazöz, ve 70 kişilik yangın söndürme ekibi müdahale etti. Mahalle halkının da yardım ettiği yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 80 dönümlük kızılçam ormanının yangından etkilendiği belirtildi. Yangının cam kırığından çıkmış olabileceği ifade edilirken, yangın bölgesine gelen Selendi Kaymakam Vekili Osman Güven, yetkililerden bilgiler aldı. Güven, "Maalesef ilçemiz Çamyayla Mahallesi Kalburca mevkiinde bir yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılmış ve yaklaşık 80 dönüm alan yangında zarar görmüştür. Sevindirici olan şudur ki böyle büyük bir yangını can kaybı yaşamadan atlatmamış olmamız. Ormanlar bizim can damarımız. Onlara çok daha iyi bakmalıyız. Ayrıca yangına ilk andan itibaren hızlı müdahalede bulunan tüm personelimize de teşekkür ediyorum" dedi.