"Selefi dernekler silahlanıyor" diyen Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Selefi dernekler silahlanıyor" diyen Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı

"Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çeken Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

22.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:37

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, daha önce söylediği iddiasını bir kez daha tekrarlayarak "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü, bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Savcılık Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek ifadeye çağırdı. Ünlü'nün önümüzdeki günlerde adliyeye giderek bahsettiği derneklerin ismini vermesi bekleniyor.

CÜBBELİ AHMET NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye'de 2 bin selefi derneğinin olduğunu belirterek, "Şahıslar pompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

İSTİHBARAT BİRİMLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın "2 bin selefi dernek silahlanıyor" sözlerinin ardından istihbarat birimlerinin harekete geçtiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir" denilerek, "Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

'Selefi dernekler silahlanıyor' diyen Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hamza Dağ Hulusi Akar Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Sörloth Rıza Çalımbay Josef De Souza Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Adana Çocuk Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Selefi dernekler silahlanıyor" diyen Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 13:37:02. #1.15#
title