- Sele Kapılan Büyükbaş Hayvanlar Telef Oldu

- Sele Kapılan Büyükbaş Hayvanlar Telef Oldu

- Sele kapılan büyükbaş hayvanlar telef olduYENİ DELHİ - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde etkili olan sağanak yağmurun neden olduğu sele kapılan büyükbaş hayvanlar telef oldu.

3.08.2019 18:51
- Sele Kapılan Büyükbaş Hayvanlar Telef Oldu

- Sele kapılan büyükbaş hayvanlar telef oldu
YENİ DELHİ - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde etkili olan sağanak yağmurun neden olduğu sele kapılan büyükbaş hayvanlar telef oldu.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde şiddetli yağış sele neden oldu. Bu esnada köprüden karşıya geçmeye çalışan 4 büyükbaş hayvan sulara kapılarak telef oldu. O anlarsa cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 4 hayvanın peş peşe suya kapılarak gözden kaybolduğu görülüyor.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et