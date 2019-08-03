Sele kapılan büyükbaş hayvanlar telef oldu
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde etkili olan sağanak yağmurun neden olduğu sele kapılan büyükbaş hayvanlar telef oldu.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde etkili olan sağanak yağmurun neden olduğu sele kapılan büyükbaş hayvanlar telef oldu.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde şiddetli yağış sele neden oldu. Bu esnada köprüden karşıya geçmeye çalışan 4 büyükbaş hayvandan 3'ü sulara kapılarak telef oldu. O anlarsa cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 3 hayvanın peş peşe suya kapılarak gözden kaybolduğu görülüyor. - YENİ DELHİ
Kaynak: İHA
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