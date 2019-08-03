Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde etkili olan sağanak yağmurun neden olduğu sele kapılan büyükbaş hayvanlar telef oldu.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde şiddetli yağış sele neden oldu. Bu esnada köprüden karşıya geçmeye çalışan 4 büyükbaş hayvandan 3'ü sulara kapılarak telef oldu. O anlarsa cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 3 hayvanın peş peşe suya kapılarak gözden kaybolduğu görülüyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA