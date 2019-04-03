Sele Kapılan Araçta Kaybolan Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde araçlarının sele kapılmasıyla kaybolan iki kişiden Mehmet Hanifi Keser'i arama çalışmaları sürüyor.

Arkadaşı Zahir Gözüaçık'la bulundukları 02 AL 564 plakalı otomobilin 31 Mart'ta Çat Deresi üzerindeki geçici köprünün yıkılması nedeniyle sel sularına kapılması sonucu kaybolan Mehmet Hanifi Keser'in (33) bulunması için Ankara'dan gelen 11 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timinin çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Fırat Nehri'nde suyun derin olduğu noktalarda da arama çalışması yapıyor.

Keser'in bulunması için Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile AFAD, UMKE ve güvenlik güçleri de çalışmalara katılıyor.

Bugün doğum günü olduğu öğrenilen Keser'in yakınlarının bölgedeki bekleyişi de sürüyor.

Aynı olayda kaybolan Zahir Gözüaçık'ın cesedi, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri tarafından iki gün önce sele kapıldıkları bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kardeşler köyü yakınlarında bulunmuştu.

Kaynak: AA