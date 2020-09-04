Selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz için tören düzenlendi Giresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz için tören düzenlendi.

Giresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz için tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak cenaze nakil aracı ile Giresun Bölge Jandarma Komutanlığına getirildi.

Buradaki törene şehidin eşi Gözde, babası Hamit, annesi Mediş Yılmaz ve diğer yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile diğer ilgililer ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, 27 yaşındaki şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin ailesi, tabutun başında gözyaşı döktü.

Şehidin tabutuna, cenaze nakil aracına taşınırken Bakan Kurum da omuz verdi.

Şehidin naaşı, daha sonra Ordu-Giresun Havalimanı'ndan helikopterle memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Doğankent ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen sel dolayısıyla arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden Yılmaz ve 4 jandarma personelinin içinde bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü.

Çalışmalar sonucunda, bugün Sami Yılmaz'ın daha önceki günlerde de yine aynı olayda şehit olan Tirebolu Jandarma Komutanlığı Asayiş Tim Komutan Yardımcısı, Uzman Jandarma 7 Kademeli Çavuş Erdem Çıtır, Uzman Çavuşlar Onur Kıran, Burak Tok ve Aykut Variyenli'nin naaşlarına ulaşılmıştı.

Kaynak: AA