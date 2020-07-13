Selde ölen 12 yaşındaki Ali Osman, toprağa verildi
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Selde ölen 12 yaşındaki Ali Osman, toprağa verildi

AĞRI'ya bağlı Dumanlı köyünde, sele kapılarak hayatını kaybeden Ali Osman Eytemiş (12), anne babasının ağıtları arasında toprağa verildi.

Selde ölen 12 yaşındaki Ali Osman, toprağa verildi
13.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:29
AĞRI'ya bağlı Dumanlı köyünde, sele kapılarak hayatını kaybeden Ali Osman Eytemiş (12), anne babasının ağıtları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Ağrı'ya 28 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyünde meydana geldi. Ali Osman Eytemiş, kardeşi Murat Eytemiş (10) ile birlikte koyun otlatmaya gitti. Ancak koyunlar, şiddetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı. Koyunları kurtarmaya çalışlan Ali Osman Eytemiş, suda sürüklenmeye başladı. Çocuk kısa sürede de gözden kayboldu. 

Kardeşinin yardım istediği köylüler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sırasında Ali Osman Eytemiş'in cansız bedeni, suya kapıldığı yerden 8 kilometre uzaklıktaki Molla Osman köyünde,  dere yatağında bulundu. 

Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çocuğun cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alınıp,  Fatih Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'na getirildi. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Habibe Eytemiş ile baba Mehmet Sıddık Eytemiş'in ağıtları cenazeye katılanları ağlattı. Ali Osman'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 


- Ağrı

Kaynak: DHA

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