Selde mahsur kaldı iddiası itfaiyeyi seferber etti
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Selde mahsur kaldı iddiası itfaiyeyi seferber etti

Esenyurt'ta bodrum katta mahsur kaldığı iddia edilen bir kişi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Selde mahsur kaldı iddiası itfaiyeyi seferber etti
23.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:16

Esenyurt'ta bodrum katta mahsur kaldığı iddia edilen bir kişi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Esenyurt Pınar Mahallesi 1272 sokakta bodrum katı su bastı. Çevredeki vatandaşlar ev sahibi olan yaşlı bir kadının içeride mahsur kaldığını iddia etti. Evin camlarını kırmaya çalışan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri içeride mahsur kaldığı iddia edilen kişi kurtarmak için adeta seferber oldu. Bodrum katın korkulukları kesen itfaiye ekipleri, içeride olduğu iddia edilen kişiye ulaşmaya çalıştı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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