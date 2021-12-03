Selde kaybolan Eray için gıyabi cenaze namazı - Haberler
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Selde kaybolan Eray için gıyabi cenaze namazı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

KASTAMONU'da 11 Ağustos'taki sel felaketinde kaybolan Eray Çelebi (27) için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

KASTAMONU (DHA) - KASTAMONU'da 11 Ağustos'taki sel felaketinde kaybolan Eray Çelebi (27) için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan, yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Eray Çelebi için Karabük'teki 5000 Evler Merkez Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazeye Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, Çelebi ailesi ve yakınları katıldı, dualar edildi.


Selde kaybolan Eray için gıyabi cenaze namazı

Selde kaybolan Eray için gıyabi cenaze namazı

Selde kaybolan Eray için gıyabi cenaze namazı

Selde kaybolan Eray için gıyabi cenaze namazı

Selde kaybolan Eray için gıyabi cenaze namazı

Selde kaybolan Eray için gıyabi cenaze namazı

Selde kaybolan Eray için gıyabi cenaze namazı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Son Dakika Haberleri

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