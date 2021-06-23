Selde dere yatağındaki köprü çöktü
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Selde dere yatağındaki köprü çöktü

Selde dere yatağındaki köprü çöktü
Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ilgın ilçesinde etkili olan sağanağın neden olduğu selde, dere yatağı üzerine kurulu köprü çöktü.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde etkili olan sağanağın neden olduğu selde, dere yatağı üzerine kurulu köprü çöktü.

Ilgın ilçesinde yaklaşık bir saat süren sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle dere yatağının üzerine kurulu, Avdan Mahallesi'ni ilçeye bağlayan yol üzerindeki köprü çöktü. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle ulaşım, tali yoldan sağlanmaya başlandı. Köprünün yeniden yapılacağı belirtildi.


Selde dere yatağındaki köprü çöktü
Selde dere yatağındaki köprü çöktü
Selde dere yatağındaki köprü çöktü
Selde dere yatağındaki köprü çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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