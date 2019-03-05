Selde Bilanço Ağırlaşıyor: 32 Ölü

Afganistan'da meydana gelen selde ölü sayısı 32'ye yükseldi. Afganistan'da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde ölü sayısı 32'ye yükseldi. Afganistan'ın Kandahar şehrinde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 2 binden fazla evin hasar gördüğü belirlendi. Helmand Valilik Sözcüsü Ömer Zwak, 20 kişinin Kandahar'da, 6 kişinin Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde, diğer 6'sının Leşkergah şehrinde hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 32'ye yükseldiğini bildildi. 8 kişinin yaralı olduğu bilgisi de paylaşıldı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise selde en az 10 kişinin kaybolduğunu duyurdu. Selde evinin zarar gördüğünü belirten yaşlı bir kadın, "Sel evimi mahvetti. Acil yardıma ihtiyacımız var, her şeyimizi kaybettik" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA