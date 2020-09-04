Selda Alkor kimdir? Selda Alkor hayatı ve biyografisi! MasterChef konuğu Selda Alkor kimdir?
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Selda Alkor kimdir? Selda Alkor hayatı ve biyografisi! MasterChef konuğu Selda Alkor kimdir?

Usta sanatçı Selda Alkor, MasterChef'e konuk oldu. Yemekleri tadan ve yemekleri değerlendiren Selda Alkor hakkında Selda Alkor hayatı ve biyografisi! MasterChef konuğu Selda Alkor kimdir ve Selda Alkor kimdir gibi konular araştırıldı.

Selda Alkor kimdir? Selda Alkor hayatı ve biyografisi! MasterChef konuğu Selda Alkor kimdir?
04.09.2020 00:47 | Son Güncelleme: 04.09.2020 00:50

Bir dönem ekranların en tanıdık isimlerinden olan duayen sanatçı Selda Alkor, MAsterChef'e konuk oldu. Yemekler yorumlaya ve değerlendiren Selda Alkor hakkında araştırmalar yapılırken Selda Alkor kimdir? Selda Alkor hayatı ve biyografisi! MasterChef konuğu Selda Alkor kimdir konuları merak edildi.

SELDA ALKOR KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Ocak 1943

Kaç yaşında: 77yaşında

Nereli: Konya, Türkiye

Ödüller: Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü (2002)

1943 yılında Konya' da doğdu. Kız Enstitüsünden mezun olduktan sonra sinemaya 1965 Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak başladı. İlk olarak Cumartesi Senin Pazar Benim filmindeki rolü ile başlayan oyuncu, 100 e yakın filmde başrolde oynamıştır. Son yıllarda Asmalı Konak dizisinde Sümbül Karadağ, Çemberimde Gül Oya dizisinde Yurdanur Parmaklıklar ardında (Nur Kurteşi) karakterleri ile karşımıza çıkmıştır. Ayrıca 2010 yılında vizyona giren Mahpeyker: Kösem Sultan filminde Kösem Sultan rolünde oynamıştır.[2]

AİLESİ

İşgal dönemindeki İstanbul'da ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren, Çerkes kökenlerine sahip polis muavini Muharrem Alkor babasıdır. Annesi ise Meliha Hanım'dır.[3] Eski milli basketbolculardan Cihat İlkbaşaran ile evlendi.

ROL ALDIĞI FİLMLER

• Cumartesi Senin Pazar Benim

• Çiçekçi Kız

• Senede Bir Gün

• Buzlar Çözülmeden

• İlk ve Son

• Boyacı (1966)

• Erikler Çiçek Açtı

• Dişi Kartal

• İftira

• Yara

• Katiller de Ağlar

• Yosma

• İnatçı Gelin (1965)

• Ölünceye Kadar

• Yakut Gözlü Kedi (1966)

• Konforlu Necla

• Zehirli Kucak

• Buzlar Çözülmeden

• Boğaziçi Şarkısı

• Ninno

• Yaşamak İstiyorum

• Göklerdeki Sevgili (1966)

• Vatan Kurtaran Aslan

• Leylaklar Altında

• Merhamet

• Mahpeyker Kösem Sultan (2010)

• Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

ROL ALDIĞI DİZİLER

• Kartallar Yüksek Uçar

• Böyle mi Olacaktı

• Asmalı Konak

• Çemberimde Gül Oya

• Parmaklıklar Ardında

• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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