Selçuklu Sultanları ve Tüm Şehitler Cuma Hutbesinde Anıldı
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Selçuklu Sultanları ve Tüm Şehitler Cuma Hutbesinde Anıldı

Selçuklu Sultanları ve Tüm Şehitler Cuma Hutbesinde Anıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 924. yılı dolayısıyla Konya'daki tüm camilerde Cuma namazında Selçuklu Sultanları anıldı.

Bu yılki kutlama etkinlikleri kapsamında Alaeddin Camii'nde Cuma namazı öncesinde Fetih Suresi okundu. Ardından Konya İl Müftülüğü tarafından Selçuklu Sultanlarına ithafen okunan hatm-i şeriflerin duası yapıldı. Konya'daki bütün camilerde Selçuklu Sultanları başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitler ve gaziler Cuma hutbesinde anıldı.

Cuma namazı sonrası Konya Valisi Vahdet Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın katılımı ile Selçuklu Sultanları Türbesi önünde İl Müftüsü Ali Öge tarafından dua edildi.

ETKİNLİKLER CUMARTESİ GÜNÜ DEVAM EDECEK

Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 924. yıldönümü etkinlikleri 26 Haziran Cumartesi günü devam edecek. Saat 17.00'de Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği'nin vereceği konserin ardından 17.30'da Türk Yıldızları tarafından Konya semalarında Selçuklu Sultanlarına selamlama uçuşu yapılacak. Saat 18.00'de ise Kılıçarslan Meydanı'nda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nde "Anadolu'yu Vatan Kılanlar" ve "Sarayın Gizli Bahçesi" isimli sergilerin açılışı yapılacak.

Aynı gün saat 19.00'da ise Alaeddin Camii Selçuklu Sultanları Türbesi'nde temsili nöbet değişimi, Selçuklu Gülbank Duası, Selçuklu Nevbe Merasimi yapılacak. Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı günün anlamına özel bir konuşma yapacak. Son olarak Konya Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi sergilenecek.

Kaynak: Bültenler

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