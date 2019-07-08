Selçuklu'da aşıklar sazıyla sözüyle sahne aldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından köklü bir geleneği yaşatan aşıkların katıldığı "Sazıyla Sözüyle Aşıklarımız" isimli program gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi yüzlerce yıllık geleneği yaşatan usta aşıklara ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı yörelerinden gelen aşıklar, atışma, koçaklama, taşlama ve türkü dallarında eserlerini Selçuklu Kongre Merkezinde seslendirdi. Aşıklık geleneğinin yaşatılması ve bu geleneğin gelecek nesillere aktarması amacıyla gerçekleştirilen "Sazıyla Sözüyle Aşıklarımız" isimli organizasyon yoğun ilgi gördü. Konser yönetmenliğini Uğur Demirci'nin yaptığı programda Konya yöresinden Aşık Bekir Sami Özsoy, Erzurum yöresinden Aşık Sıtkı Eminoğlu, Kars Yöresinden Mürsel Sinan, Denizli Ozan Nihat ve Çukurova yöresinden katılan Aşık Abdullah Gizlice Türk halk geleneğinin eserlerini seslendirdi.

Aşıklık geleneğinin kültürel zenginliğimizin önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kongre Merkezinde aşıklık geleneğinin yaşatılması için güzel bir organizasyon daha gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Pekyatırmacı, "Geleneksel hale gelmesini arzu ettiğimiz bir programın ilkini geçen sene gerçekleştirmiştik. İkincisini de bu sene gerçekleştiriyoruz. Selçuklu Kongre Merkezimizde her sene aşıklarımıza mutlaka yer vermek istiyoruz. Bugün ülkemizin farklı bölgelerinden gelen aşıklarımız sazlarıyla sözleriyle atıştılar. Bizde geleneğimizde geniş yeri bulunan bu tatlı atışmaları hep birlikte izledik. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman sanata, kültüre, spora ve eğitime katkı sunmak için gayret ediyoruz. Burada yapılan bütün programlara hemşehrilerimiz çok büyük teveccüh gösteriyorlar. Sanatı ve sanatçıyı destekliyorlar. Biz de belediye olarak sizlerin desteğiyle bu programları daha da çoğaltarak devam ettirmeye gayret edeceğiz" dedi.

Aşıkların büyük ilgi gösterdiği ve Konyalı sanatseverlerin geniş bir katılımla gerçekleştirdiği "Sazıyla Sözüyle Aşıklarımız" isimli programın başarıyla gerçekleştiğini ifade eden konser yönetmeni Uğur Demirci, Selçuklu Kongre Merkezinde güzel bir atmosferde aşıklık kültürüne gönül veren Konyalı sanatseverlerle buluşmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Demirci, sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya ve ekibine teşekkür etti.

Programın sonunda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından aşıklara bayrak ve Kur'an-ı Kerim'den oluşan hediye takdimi gerçekleşti. Program günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi. Programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Türkiye'nin çeşitli yörelerinden katılım sağlayan aşıklar ve aşıklık geleneğine gönül veren sanatseverler katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA