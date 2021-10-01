SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI LİSANS SINAV SONUCU
SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI LİSANS SINAV SONUCUNOT : Aşağıda "ASİL" listede isimleri yazılı olan adayların 11. 10. 2021 Pazartesi günü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.
SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI LİSANS SINAV SONUCU
NOT : Aşağıda "ASİL" listede isimleri yazılı olan adayların 11. 10. 2021 Pazartesi günü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. İstenen belgeler: * Adli Sicil Kaydı, * Adres Bilgisi, *Sağlık Raporu
SIRA NO
ADAY NO
ADI SOYADI
ATAMAYA ESAS BAŞARI PUANI
SONUÇ
1
26
ÖMER BAYAM
91, 77084
ASİL
2
4
TUĞBA TORU
91, 712175
ASİL
3
8
SALİH İBRAHİM ÇEVİK
91, 131885
ASİL
4
29
YASİN EMRE ŞENATEŞ
89, 9935
ASİL
5
15
HALİL ÖKKEŞ KÜDÜK
89, 31487
ASİL
6
22
FATMA KORU
89, 19833
ASİL
7
48
FUAT EĞRİTAŞ
88, 39932
ASİL
8
51
ABDULLAH FEVZİ AKSOY
88, 290575
ASİL
9
12
MUSTAFA BABUŞCU
87, 2505
ASİL
10
43
MUSTAFA BARGU
87, 10337
ASİL
11
37
ESRA SOLAK
86, 72008
ASİL
12
7
ÜMMÜHAN DURAN
86, 369855
ASİL
13
6
İREM GERÇEKER
85, 941565
ASİL
14
27
YÜKSEL BURAK ASLAN
85, 770365
YEDEK
15
32
RABİA KANDEMİR
85, 656945
YEDEK
16
61
MELEK İNCE
85, 55793
YEDEK
17
57
CANAN NUR ALPARAĞI
85, 33371
YEDEK
18
16
GAMZE ŞAHİN
85, 097535
YEDEK
19
33
MUHAMMED ENES GÜLDEREN
84, 64335
YEDEK
20
62
MERVE ULAŞ
84, 249165
YEDEK
21
65
DEMET ÇATARMUT
83, 97122
YEDEK
22
59
EDA İREN
83, 580895
YEDEK
23
9
İLKER BÜYÜKODABAŞI
83, 265805
YEDEK
24
35
ZELİHA KANKAYA
83, 098825
YEDEK
25
1
GÖKHAN DEMİRKIRAN
83, 049765
YEDEK
26
30
BURAK AKBAŞ
82, 931315
YEDEK