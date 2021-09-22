Selçuk Yapar kimdir? Selçuk Yapar kaç yaşında, nereli? Selçuk Yapar biyografisi!

İlerleyen süreçte, ülkemizin önde gelen müzik şirketlerinden olan, Universal Müzik ile görüşmüş ve yapımcıların dikkatini çekmeyi başarmıştır. Kısa sürede profesyonel olarak sözleşme imzalayan sanatçı, bir yandan şan dersleri, bir yandan beste arayışlarına girmiştir.Peki, Selçuk Yapar kimdir? Selçuk Yapar kaç yaşında, nereli? Selçuk Yapar mesleği nedir? Selçuk Yapar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SELÇUK YAPAR KİMDİR?

1979 yılının Şubat ayında İstanbul'da dünyaya gelen Selçuk Yapar, aslen Karadeniz'lidir, ancak henüz il olarak memleketi bilinememektedir. Babası Güven Yapar TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı olduğu için çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe yetişmiştir. Şarkılarını söylemeye babasıyla beraber gittiği, TRT İstanbul Radyo stüdyolarında başlamıştır.

Lise eğitiminin ardından, amatör olarak sahne almaya başlamış, o dönemden itibaren bu mesleği profesyonel olarak yapmaya karar vermiştir.

MÜZİK KARİYERİ

İlerleyen süreçte, ülkemizin önde gelen müzik şirketlerinden olan, Universal Müzik ile görüşmüş ve yapımcıların dikkatini çekmeyi başarmıştır. Kısa sürede profesyonel olarak sözleşme imzalayan sanatçı, bir yandan şan dersleri, bir yandan beste arayışlarına girmiştir. Ancak bir süre sonra şirketin yaşadığı bir sorun nedeni ile proje askıya alınmıştır. Daha sonra bir kaç müzik şirketi ile albüm için temaslarda bulunan Selçuk Yapar, 2004 senesinde, Türkiye'de düzenlenmiş olan Kanal D POP STAR yarışmasının seçmelerine katılmaya karar vermiştir. Jüriler arasında hayal ettiği bir çok ünlü ismin menajeri Ahmet Şan'da bulunmakta idi. Elemeleri kazanmış ve sonucunda ünlü menajer açıklamıştır. Yarışmanın finalistlerinden olmuş, çok ses getirmiş ancak elenmiştir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2009 yılında ise Yürek Farkı isimli albümünü müzik severler ile buluşturmuştur.

Müzik ve oyunculuk hayatının yanı sıra ticari hayatını da sürdürün başarılı sanatçı bir süre sonra kendi yapım şirketini kurmaya karar vermiştir. Hem kurucusu, hem de ortağı olduğu, YPR MUSIC PRODUCTION'ı kurmuştur. İlk single çalışmasını kendi yapım şirketi ile İptal ismiyle çıkarmıştır.

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