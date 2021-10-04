Selçuk Ural kimdir? Selçuk Ural hayatı ve biyografisi! Selçuk Ural kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Selçuk Ural merak konusu oldu. İşte Selçuk Ural hakkında merak edilen Selçuk Ural kimdir, Selçuk Ural hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SELÇUK URAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1945 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kaç yaşında: 76 yaşında Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Selçuk Ural Türk müzisyen ve şarkıcı, Aslen Malatyalı olup, tam adı Abdulkadir Selçuk Ural'dır. Sinema oyuncusu Hakan Ural'ın babasıdır.

Albümleri

• 1975 – Selçuk Ural

• 1977 – Dertlerimi Zincir Yaptım

• 1982 – Sevdalıyım

• 1985 – Yıllar Sonra

• 1993 – Hayretler İçindeyim

• 1996 – Best Of Selçuk Ural

• 2006 – Sakın Değişme

• 2008 – Kadınsız

Filmleri

• 1997 – Anlaşma Noktası

• 1974 – Şiribim Şiribom

• 1972 – Alçaklar Cehenneme Gider

• 1971 – Gelin Çiçeği

• 1969 – Kardeş Kanı

• 1969 – Tatlı Günler

• 1968 – Gül ve Şeker

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