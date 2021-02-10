Selçuk Ural kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Türk müzisyen ve şarkıcısı olan Selçuk Ural kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Selçuk Ural hayatı ve biyografisi nedir?
Türk müzisyen ve şarkıcısı olan Selçuk Ural kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Selçuk Ural hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
SELÇUK URAL KİMDİR?
Selçuk Ural (d. 1945, Bartın), Türk müzisyen ve şarkıcı, Aslen Malatyalı olup, tam adı Abdulkadir Selçuk Ural'dır. Sinema oyuncusu Hakan Ural'ın babası'dır.
ALBÜMLERİ
1975 – Selçuk Ural
1977 – Dertlerimi Zincir Yaptım
1982 – Sevdalıyım
1985 – Yıllar Sonra
1993 – Hayretler İçindeyim
1996 – Best Of Selçuk Ural
2006 – Sakın Değişme
2008 – Kadınsız
FİLMLERİ
1997 – Anlaşma Noktası
1974 – Şiribim Şiribom
1972 – Alçaklar Cehenneme Gider
1971 – Gelin Çiçeği
1969 – Kardeş Kanı
1969 – Tatlı Günler
1968 – Gül ve Şeker