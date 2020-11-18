Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında, nereli?
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Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında, nereli?

18.11.2020 20:21 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:30
Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında, nereli?

Fatih Portakal'ın ayrılmasından sonra FOX TV'de Ana haberi sunmaya başlayan Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında, nereli?

Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılmasından sonra Ana habere Selçuk Tepeli'nin getirilmesi Türkiye'de büyük gündem olmuştu. Peki, Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında, nereli?

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974, İstanbul doğumlu Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi mezuniyetini takiben Fransa'da Avrupa Birliği ve yazılı basının yönetimi üzerine master yapmıştır. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir. Sn. Tepeli, Aktüel dergisi, Newsweek (Türkiye) Dergisi Eski Genel Yayın Yönetmenliği, Habertürk Gazetesi Haftasonu Ekleri Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüştür. Ciner Yayın Holding – Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

1974 yılında İstanbul doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünü bitirenSelçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri mastırını yaptı. Aynı okulda Yazılı Basın Yönetim ve Hukuku mastırını da tamamlayanSelçuk Tepeli, şu görevlerde bulundu: Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliği, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini icra etti. Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde getirilmişti.

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