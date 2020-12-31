Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

31.12.2020 07:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 07:44
Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli kadına şiddet konusu üzerinden siyasileri eleştirdi. Yayında sert ifadeler kullanan Tepeli, "Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekâlı mısınız? Neden bu konuyu birinci gündeminiz yapmıyorsunuz?" dedi.

29 Aralık tarihinde Türkiye'de 24 saat içinde 3 kadın cinayete kurban giderken, bu durum toplumda infial yarattı. Hükümet yetkililerinden vatandaşlara herkes yaşanan olaya tepki gösterdi. FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli konuyu programına taşıdı ve siyasileri eleştirdi.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ BİRİNCİ MADDESİ YAPAN SİYASİ PARTİ VAR MI?"

3 ayrı kadın cinayeti hakkında konuşan Tepeli, "Siyasette şuanda kadına yönelik şiddeti, hem fiziki hem psikolojik şiddeti gündeminin birinci maddesi yapan siyasi parti var mı? Ben görmüyorum. Bunu gündeminin birinci maddesi yapan bir siyasi hareket var mı? Ben göremiyorum" dedi.

"YA SİZ GERİZEKALI MISINIZ?"

Açıklamalarına devam eden Tepeli, "Valla Sayın Cumhurbaşkanı bir yerde bir laf etmişti. Ondan referans alarak söylüyorum. O bambaşka bir konuda söylemişti tam olarak ne olduğunu da hatırlamıyorum ama. Hiç birinci maddesi falan yapan bir siyasi parti olmadığı için ondan referans alarak söylüyorum. Ya siz geri zekalı mısınız? Bu ülkenin yarısı, seçmenlerin yarısı kadın. Kadınların şiddet gördüğü bir ülkede böyle bir hareket başlatmayı niye hiçbiriniz akla getirmiyorsunuz bunu çözemiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Yaşar Güler Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Eser Yenenler Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Ryan Babel Metin Oktay Fatih Terim Halis Özkahya
Tüm Haberler Ocak Maltepe Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 07:45:50. #1.15#
title