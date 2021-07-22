Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kaç yaşında, evli mi? Selçuk Tektaş neden vefat etti? Selçuk Tektaş instagram!
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Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kaç yaşında, evli mi? Selçuk Tektaş neden vefat etti? Selçuk Tektaş instagram!

Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kaç yaşında, evli mi? Selçuk Tektaş neden vefat etti? Selçuk Tektaş instagram!
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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 20 günüdür koronavirüs ile mücadele ediyordu. Dün gece ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş evli mi? Selçuk Tektaş'ın çocuğu var mı? Alişan kaç yaşında? Alişan! Buse Varol! Selçuk Tektaş aşı oldu mu? Selçuk Tektaş aşı olmuş muydu? Buse Varol! Merve Tektaş! Selçuk Tektaş cenazesi ne zaman kalkacak?

20 gün önce koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm haberiyle yıkılan ünlü şarkıcı Alişan'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından "Canımın yarısını hakka uğurladık" diyen Alişan, kardeşini bugün son yolculuğuna uğurlayacaklarını söyledi. Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ifadelerine yer verdi. Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir?

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumludur. Geçtiğimiz günlerde 39. yaşını kutlayan Selçuk Teştaş evlidir ve iki kız babasıdır. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın menajeriliğini yapmaktadır.

SELÇUK TEKTAŞ CENAZESİ NE ZAMAN DEFNEDİLECEK?

Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş ise yaptığı paylaşımda "Canımız, her şeyimiz, Selçuk'umuzu kaybettik. Cenazesi 21 Temmuz Çarşamba günü öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.

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Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kaç yaşında, evli mi? Selçuk Tektaş neden vefat etti? Selçuk Tektaş instagram! - Haberler
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