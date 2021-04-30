Selçuk'ta 2 milyon 420 bin makaron ele geçirildi
İzmir'in Selçuk ilçesinde kaçak sigara yapımında kullanılan 2 milyon 420 bin makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde kaçak sigara yapımında kullanılan 2 milyon 420 bin makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, Kuyumcuova mevkisinde bir panelvanda yaptıkları aramada içine tütün konulmamış halde 2 milyon 420 bin makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Çelebi