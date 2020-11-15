Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında

15.11.2020 20:24 | Son Güncelleme: 15.11.2020 20:34
Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, konuk olduğu bir televizyon programında partisinin oy oranına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim yaptırdığımız anketlerde oy oranımız yüzde 5-8 arasında" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın Ekim ayında yayımlanmış 7 ayrı anketin ortalamasını paylaşmasını Halk TV'de Fatih Ertürk'ün sunduğu 'Türkiye Nereye?' programında değerlendirdi. Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranının yüzde 5-8 arasında olduğunu belirtti.

OY ORANI ANKETLERE NEDEN YANSIMIYOR?

Anketlere neden yansımadığını ise şöyle anlattı:

"Neden yansımıyor? İnsanlar korkuyor. İnsanlar 'Gelecek Partisi'ne oy vereceğim' diyebilir mi? İnsanlar nasıl desin? İşi var, aşı var, eşi var, çocukları var... Esnaf vergi memurları gelecek. Defterleri denetlenecek. Fabrikaları denetlenecek.

"YÜZDE 5-8 ÇOK CİDDİ OYLAR"

Benim arkadaşlarımın günlerce fabrikaları denetlendi. Bu insanlar söyleyemiyorlar. Bizim yaptırdığımız anketlerde biz yüzde 5 ile 8'iz. Neden 5 ile 8'iz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 25 milyonluk bir oyu bir teraziye koyun. Bir de 10 bin oyu bir teraziye koyun. Hatta mübalağa edeceğim 1 oy, 25 milyon oyun üzerine çıkabiliyor. Çünkü 50+1'i o 1 oy sağlayabiliyor. Yüzde 5-8 çok ciddi oylardır. Bunu iki ile çarpacaksınız."

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında - HaberDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bingöl kongresinde konuştu - HaberSon Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi - HaberlerErdoğan: "(Kapalı Maraş) Taşınmaz Mal Komisyonunun devreye girmesiyle güneyde kimler varsa müracaat etmek suretiyle hepsinin bedeli ödenir." - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Maraş'ı ziyaret etti - Haber"Kirli ilişkiler ağındaki aracıları çıkardığınızda FETÖ ile İP aynı masadadır" - HaberSon dakika haberi! Dışişleri'nden Fas'ın Gergarat tampon bölgesinde düzenlediği operasyon hakkında açıklama - HaberSon dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin yer alamadığı hiçbir denklem barış üretemez" - HaberSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de tarihi mesaj: Bizim de KKTC'nin de bu diplomasi oyunlarına tahammülüz kalmadı - HaberSon dakika... "Garantör ülke olarak diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır" dedi. - HaberSon dakika haber: Erdoğan: "Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmek mümkün değil." - HaberMasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada - MagazinMeral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı: Yüzde 14-15 bandındayız - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Donald Trump İlham Aliyev Kamala Harris Devlet Bahçeli
Magazin Kutsi Teoman Cem Yılmaz Caner Cindoruk
Spor Şenol Güneş Lance Stroll Rıza Çalımbay Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Daha Fazla Rusya Antalya Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 20:34:03. #1.15#
title